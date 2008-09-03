Фракция НУ-НС вышла из демократической коалиции. Об этом УНИАН сообщил член фракции Владимир АРЬЕВ.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции. "За" проголосовало 29 народных депутатов, против - 9, воздержались - 6.

В.АРЬЕВ сообщил, что кроме народных депутатов в заседании фракции принимали участие члены правительства, которые были избраны по квоте НУ-НС. При этом он заверил, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не принимал участия в заседании.