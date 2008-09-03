Фракция НУ-НС вышла из демократической коалиции
01:50, 03 сентября 2008Политика
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"За" проголосовало 29 депутатов, против - 9
|Владимир Арьев
По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции. "За" проголосовало 29 народных депутатов, против - 9, воздержались - 6.
В.АРЬЕВ сообщил, что кроме народных депутатов в заседании фракции принимали участие члены правительства, которые были избраны по квоте НУ-НС. При этом он заверил, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не принимал участия в заседании.
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