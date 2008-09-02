БЮТ не стремится ни к импичменту, ни к коалиции с Партией регионов

Народный депутат Украины от БЮТ Андрей ШКИЛЬ заявляет, что Блок Юлии Тимошенко не собирается инициировать импичмент Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

"Ни один из тех законов, которые приняты нами (об изменениях в закон о Конституционном Суде, о временных следственных комиссиях, об изменениях в закон о СБУ) не нужно рассматривать как такие, что направлены на импичмент. Мы не инициировали импичмент и не собираемся. Несмотря на то, что был сделан тяжелый упрек (со стороны Секретариата Президента по адресу премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО)", - сказал А.ШКИЛЬ сегодня вечером в эфире “5 канала”.

"Какой антигосударственный закон мы приняли? Какой бы мы закон не проголосовали, администрация Президента обвинила бы нас в государственной измене и предательстве национальных интересов", - прибавил он.

Депутат также заявил, что БЮТ не собирается идти в коалицию с Партией регионов, а сейчас происходит "проверка (демократической) коалиции на прочность".

А.ШКИЛЬ также выразил мнение о том, что для преодоления кризиса внутри коалиции нужно "садиться за стол переговоров".

По его словам, "коалиция демократических сил существует", пока не приняты "соответствующие решения".

Как напоминает “Украинская правда”, БЮТ и Партия регионов во вторник, 2 сентября, приняли ряд законов о перераспределении власти в интересах Кабинета Министров и парламента.

Председатель ВР Украины Арсений ЯЦЕНЮК покинул пленарное заседание, мотивировав это нежеланием "разваливать коалицию".

В Блоке “Наша Украина – Народная Самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции для решения своего последующего участия в коалиции.