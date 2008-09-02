Сегодня Ющенко не выступит в парламенте
10:05, 02 сентября 2008Политика
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Президент работает по своему графику
|Ирина ВАННИКОВА
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, В.ЮЩЕНКО отмечает, что сегодняшний день будет тестом на дееспособность и легитимность демократической коалиции. Президент подчеркивает, что ВР должна дать четкую оценку событиям в Грузии, а коалиция должна вернуться к выполнению коалиционного соглашения.
«Следовательно Президент готов выступить в парламенте после входа ВР в нормальный режим работы», - сказала И.ВАННИКОВА.
По ее словам, глава государства выразил надежду, что первый день работы ВР не будет потерянным для страны.
И.ВАННИКОВА сообщила, что сегодня Президент работает по своему графику.
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