Сегодня Ющенко не выступит в парламенте

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет выступать в парламенте, но готов сделать это после входа Верховной Рады в нормальный режим работы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО отмечает, что сегодняшний день будет тестом на дееспособность и легитимность демократической коалиции. Президент подчеркивает, что ВР должна дать четкую оценку событиям в Грузии, а коалиция должна вернуться к выполнению коалиционного соглашения.

«Следовательно Президент готов выступить в парламенте после входа ВР в нормальный режим работы», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства выразил надежду, что первый день работы ВР не будет потерянным для страны.

И.ВАННИКОВА сообщила, что сегодня Президент работает по своему графику.