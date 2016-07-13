ВР приняла за основу законопроект, позволяющий телеканалам получать доход за ретрансляцию в кабельных сетях

Этот законопроект (№3504) предлагает внесение изменений в закон «О телевидении и радиовещании» и предусматривает отмену существующего принципа формирования УПП, государственного регулирования отношений между кабельными ТВ провайдерами и эфирными телеканалами, которое в настоящее время заключается в том, что кабельные операторы должны показывать украинские эфирные телеканалы, не получая от них оплаты, но и не платя им за ретрансляцию.

Украинские телевизионщики отмечают, что цивилизованные рыночные отношения владельца прав на интеллектуальный продукт и коммерческого дистрибьютора этого продукта - основа современной экономики медиа.

Они настаивают, что отечественные телерадиокомпании должны иметь возможность получать доход за ретрансляцию их контента для выработки качественного продукта, который будет отвечать требованиям современного общества и обеспечит реализацию принципа свободы слова.

«Универсальная программная услуга относительно общенациональных коммерческих каналов должна быть отменена - это вопрос выживания украинских производителей кино-, и телепрограмм, превращение их в окупаемую отрасль, способную создавать высококачественный национальный продукт», - заявил Сергей Семкин, исполнительный директор Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК).

В то же время, телевизионщики заявляют, что кабельные провайдеры сопротивляются таким изменениям ввиду получения сверхприбыли при сохранении существующего принципа формирования УПП.

По их мнению, в пакетах кабельных сетей есть доступ к десяткам телеканалов, измерения показывают, что на отечественные эфирные каналы приходится в среднем 73% зрительского внимания абонентов кабельного ТВ. Остальные 27% - это местные нишевые или зарубежные каналы, доступны в кабельных каналах.

Как отметили в ИТК, опасения относительно того, что принятие законопроекта №3504 приведет к ограничению доступа телезрителей к отечественным телеканалам, являются безосновательными - именно телеканалы в первую очередь заинтересованы в распространении своих программ максимальному количеству зрителей, так как на них размещается реклама.

"Учитывая запрос общества на качественное национальное кино-, теле- и сериальный продукт и способность украинских кино- и телекомпаний, при благоприятных экономических условиях, удовлетворить его, а также информационную войну (так как российский телеконтент доступен в Интернете и через спутниковые ТВ платформы), национальный производитель рассчитывает на поддержку народных депутатов в своем стремлении получить новый импульс к развитию за счет внутренних ресурсов рынка. Украинская телеиндустрия надеется, что закон №3504 будет принят в том виде, в котором он был проголосован в первом чтении", - подчеркнули в комитете.

Телевизионщики также отмечают, что принцип оплаты кабельными провайдерами отчислений телеканалам за их контент широко используется в мировой практике, а во многих развитых странах законодательством предусмотрена даже более жесткая форма оплаты производителям ретрансляции их контента: прямое обязательство кабельных и других операторов платного телевидения осуществлять в пользу телеканалов плату за ретрансляцию (так называемая «retransmission fee»). Плата за ретрансляцию может составлять до 25% в структуре доходов национального телеканала.