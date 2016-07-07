Украина настаивает на создании международного механизма по деоккупации Крыма – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции в Киеве с государственным секретарем США Джоном Керри.

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«Мы продолжаем настаивать на создании международного механизма по деоккупации полуострова», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Порошенко заявлял, что Украина планирует создать международный механизм возвращения Крыма.

«Для того, чтобы создать площадку, формат, где мы это должны обсуждать, Украина представила абсолютно четкие и прозрачные предложения - там должны быть ЕС, США, приобщиться к этому должны страны-гаранты Будапештского меморандума. Назвать этот формат можно «Женева плюс» и немедленно начать консультации по организации такого процесса как освобождение незаконно арестованных и обеспечение соблюдения прав крымскотатарского народа, разработка «дорожной карты» по деоккупации Крыма», - подчеркнул Порошенко.

12 мая Европарламент принял резолюцию, в которой поддержал инициативу создания международного механизма проведения переговоров в формате «Женева плюс» и призвал РФ начать переговоры о возвращении Крыма Украине.