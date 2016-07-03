Гройсман: правительство в ближайшее время подготовит необходимые шаги для демонополизации рынка лекарств

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье вечером.

Гройсман отметил, что цены на лекарства были завышены, потому что была монополия нескольких фирм на рынке, не было конкуренции.

Он напомнил, что упрощена регистрация на лекарства решением Верховной Рады.

“Президент его подписал. Это означает, что фактически, я думаю, в ближайшее время мы подготовим все необходимые дальнейшие шаги для того, чтобы этот рынок демонополизировать”, - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла закон, которым сокращается срок регистрации лекарства до 10 дней, а также предусмотрена упрощенная процедура для лекарственных средств, которые уже зарегистрированы в ЕС, США, Швейцарии, Австралии или Канаде.