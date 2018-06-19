Неделя в цифрах

0 депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступили за возвращение российской делегации к участию в заседаниях.

3 майдановца были убиты и 2 ранены из автоматов экс-беркутовцев Александра Зинченко и Павла Аброськина 20 февраля 2014 года, согласно данных экспертизы, обнародованной прокурорами в этом деле.

3 украинских теннисиста вошли в первую сотню обновленного рейтинга АТР. Александр Долгополов занимает в нем 32-е место, Илья Марченко - 86-го место и Сергей Стаховский - 92-е.

5 лет лишения свободы получил один из самых богатых олигархов Сербии по приговору суда за неуплату налогов на сумму около 3 000 000 евро, сообщают иностранные СМИ.

6 самых популярных пляжей Одессы - «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег» - закрыты для купания в связи с ухудшением микробиологических показателей проб морской воды, сообщают в Одесском городском совете.

7 граждан Украины пострадали в результате ДТП вблизи г. Фатежа в Курской области РФ, сообщают в Департаменте консульской службы МИД Украины.

15 детей погибли в Карелии, сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, передают российские СМИ. Трагедия произошла во время шторма, когда перевернулись лодки с туристической группой, в состав которой входило 47 детей и 4 взрослых.

18 осужденных могут быть перемещены из временно оккупированной Автономной Республики Крым на территорию, подконтрольную Украине, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская после встречи с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

35% мусора из Львова будет вывозиться в Киев на мусоросжигательный завод, сообщил мэр Львова Андрей Садовой, ссылаясь на соответствующие договоренности с мэром Киева Виталием Кличко.

36 человек разыскиваются по делам Евромайдана, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины. Кроме того, 19 человек уже предстали перед судом, по 13 заканчивается досудебное следствие.

51,9% жителей Великобритании высказались на референдуме за выход из ЕС, 48,1% - против, сообщают иностранные СМИ. Вместе с тем, петиция о проведении повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС набрала уже 2 000 000 подписей (при 100 000 теобходимых). Только за первые 12 часов ее подписали 555 000 человек.

70% жилого фонда Украины нуждаются в термомодернизации – в утеплении наружных стен, замене устаревших окон, модернизации сетей отопления и горячего водоснабжения, установке индивидуального отопления и др., сообщил вице-премьер-министр – глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

85% квот на беспошлинные поставки продовольствия в Европейский Союз уже использовали украинские экспортеры, сообщают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

88 человек, в том числе, 12 детей, погибли в Украине в водоемах с начала июня, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

93 человека погибли от ударов молний в Индии, сообщают иностранные СМИ. Большинство из погибших – фермеры и сельскохозяйственные рабочие, которые трудились в полях в грозу.

145 новых торговых ограничений были введены странами «Большой двадцатки» (G20) за полгода (с середины октября 2015 по середину мая 2016), говорится в мониторинге Всемирной торговой организации (ВТО). С 2009 года страны ввели 1583 ограничивающих торговлю мер, при этом только четверть из них (387) были отменены. Эти ограничения касаются 6% всего импорта G20, или 5% мирового импорта.

240 депутатов парламента Швеции проголосовали «за» и 45 «против» закона, ужесточающего процедуры предоставления убежища для беженцев, сообщают иностранные СМИ.

287 депутатов Государственной Думы РФ поддержали во втором и третьем чтениях «антитеррористический пакет» законопроектов, ужесточающих сроки и штрафы по ряду статей Уголовного кодекса, теперь в России могут посадить за недоносительство, сообщают российские СМИ.

290 га сельскохозяйственных культур и 190 га садов пострадали в результате непогоды на Западной Украине, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

376 кандидатов в народные депутаты в семи одномандатных избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду зарегистрированы в Центризбиркоме, сообщают в ЦИК.

7 500 га леса охвачено огнем в центральной части штата Калифорния, сообщают иностранные СМИ. Лесной пожар уже уничтожил около сотни строений, еще около 1500 домов и построек находятся под угрозой уничтожения. В огне погибли 2 человека.

41 000 боевиков и регулярных российских войск находятся на Донбассе, заявляют в Министерстве обороны Украины.

130 000 гривень дополнительных средств были выделены Министерством здравоохранения Украины из резервного фонда на закупку дезинфицирующих средств и лекарств в Измаиле. Количество пострадавших в городе из-за загрязнения водопровода превысило 600 человек.

405 400 тонн дефицитной антрацитовой марки угля находятся на складах украинских теплоэлектростанций, сообщают в госкомпании «Укрэнерго».

15 000 000 рублей и религиозная ненависть были названы мотивами убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова Следственным комитетом РФ.

65 300 000 человек в 2015 году были признаны беженцами, лицами, подавшими прошение о получении убежища, или внутренне перемещенными лицами, сообщает агентство ООН по делам беженцев, передают иностранные СМИ. Таким образом, беженцем является примерно каждый 113 человек на планете.

25 000 000 000 долларов составит чистый отток капитала из России в 2016 году, заявляют в Минэкономразвития Российской Федерации, сообщают росийские СМИ.

127 400 000 000 долларов потеряли 400 богатейших людей в мире из-за референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщают иностранные СМИ.

Маргарита Андреева