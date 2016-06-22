На Донбассе находятся 41 тысяча боевиков и регулярных российских войск - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра обороны украины по европейской интеграции Игорь Долгов во время пресс-брифинга "Варшавский Саммит НАТО-2016 и Украина" в Киеве.

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"Цифра подразделений сепаратистов и регулярных российских войск, которые находятся на территории нашего государства в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, - это 41 тысяча", - заявил он.

По словам Долгова, численность сотрудников СБУ, которая формально руководит АТО на востоке, определена законом и составляет 8 тыс.

"Что мы хотим демонстрировать? Последовательность и приверженность устаревшим законам или отвоевать свою территорию?", - сказал он, объясняя участие подразделений украинской армии в проведении АТО на Донбассе.