Ющенко встретится с Януковичем в первой половине дня

09:18, 17 августа 2006
Политика
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Позже глава государства планирует отбыть в Киев

Сегодня в первой половине дня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет в Крыму встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, во второй половине дня глава государства планирует отбыть в Киев для участия в открытии IV Всемирного форума украинцев.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович планирует поинформировать Президента о результатах своего визита в Россию.

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