Ющенко встретится с Януковичем в первой половине дня

Сегодня в первой половине дня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет в Крыму встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, во второй половине дня глава государства планирует отбыть в Киев для участия в открытии IV Всемирного форума украинцев.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович планирует поинформировать Президента о результатах своего визита в Россию.