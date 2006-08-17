Ющенко встретится с Януковичем в первой половине дня
09:18, 17 августа 2006Политика
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Позже глава государства планирует отбыть в Киев
Сегодня в первой половине дня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет в Крыму встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, во второй половине дня глава государства планирует отбыть в Киев для участия в открытии IV Всемирного форума украинцев.
Как сообщал УНИАН, В.Янукович планирует поинформировать Президента о результатах своего визита в Россию.
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