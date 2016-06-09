Эксперты ОПОРЫ рассказали, каким должен быть новый состав ЦИК

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Гражданской сети ОПОРА по поводу представления президента об увольнении и назначении новых членов ЦИК.

"На сегодняшний день имеются правовые основания для обеспечения законной ротации ЦИК путем увольнения 12 членов действующего состава и назначения 11 новых членов Комиссии. В то же время представление президента Украины о назначении новых членов ЦИК свидетельствует об учете главой государства предложений только от отдельных депутатских фракций и групп действующего состава Верховной Рады", - заявили в сети.

Так, по данным организации, в представление не были включены кандидатуры, которые предварительно официально направлены от депутатских фракций партий ВО «Батькивщина», «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Олега Ляшко, а также депутатской группы «Воля народа».

Зато перечень кандидатур учитывает предложения фракции партий «Блок Петра Порошенко» (5), «Народный фронт» (2), «Объединение «Самопомич» (1), а также депутатской группы «Видродження» (1). Две из 11 кандидатур (Роман Греба и Олег Конопольский) не фигурировали в представлениях от депутатских фракций и групп.

«Игнорирование квоты представительства трёх из шести фракций и одной депутатской группы Верховной Рады Украины создает неблагоприятные условия для преодоления кризиса общественного доверия к ЦИК, может провоцировать политические заявления, а также небезосновательным является беспокойство относительно отсутствия действенных гарантий недопущения административного или политического вмешательства в деятельность Комиссии», - подчеркнули в ОПОРЕ.

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По мнению экспертов организации, в условиях кризиса доверия общества к ЦИК важно было обеспечить парламентский консенсус относительно обновления состава Комиссии, демонстрируя заинтересованность в широкой общественной поддержке ее деятельности, формировании гарантий административного и политического невмешательства в работу этого органа.

«В то же время все новоизбранные члены ЦИК должны утратить политическую связь с теми субъектами, которые их предлагали для включения в представление президента Украины». – добавили в организации.

Учитывая рекомендацию ведущих экспертных и общественных организаций о необходимости учета предложений всех депутатских фракций и групп (не менее одной кандидатуры от каждой фракции/группы), ОПОРА отмечает, что представление не соответствует этой рекомендации и создает дополнительные риски.

При этом в сети напомнили, что Конституция Украины и Закон Украины «О Центральной избирательной комиссии» наделяет президента Украины правом самостоятельно определиться с кандидатурами в состав ЦИК, учитывая предложения депутатских фракций и групп действующего состава парламента.

В соответствии с Руководящими принципами относительно выборов Венецианской комиссии, в состав ЦИК должны входить, в частности, представители парламентских политических партий, набравших более определенного процента голосов. Политические партии должны быть в равной мере представлены в избирательных комиссиях или иметь возможность наблюдать за работой соответствующего непредвзятого органа, при этом равенство может истолковываться как абсолютное (равное представительство партий) или пропорциональное (учитывается влияние партии в парламенте или электоральный вес).

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Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде Украины были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов в связи с превышением срока их полномочий, ЦИК и назначении 11 членов ЦИК (№№ 4789 и 4790).

Согласно проекту постановления №4790, президент предлагает назначить на должности членов Центризбиркома Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит вопрос о назначении членов ЦИК.