Мороз пугает: Украина заплатит России за каждый выстрел на Кавказе

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что продажа украинского оружия Грузии и ее использование в военных действиях будет иметь негативные экономические последствия для Украины.

Об этом идет речь в заявлении лидера СПУ, переданном УНИАН сегодня.

„Учитывая политическую составляющую стоимости газа, я не думаю, что прибыли от продажи оружия Грузии покроют расходы, связанные, например, ростом цены на газ для Украины. Теперь экономика всей страны будет платить за каждый выстрел на Кавказе - ценой на газ, запретом на ввоз украинских товаров, потерей рынков и "черными списками" на границе”, - подчеркнул А.МОРОЗ.

Лидер СПУ считает, что во всех сферах деятельности государства решения должны быть дальновидными. „В Кабинете министров хотя бы просчитали возможные последствия продажи оружия в возможный район конфликта для Украины? Более того, в оборонной промышленности Украина очень тесно сотрудничает с Россией, и в результате продажи оружия Грузии многие работники предприятий этого комплекса могут утратить российские контракты”, - отметил он.

А.МОРОЗ считает, что ситуация с продажей оружия характеризует действия нынешнего правительства в целом: ”За копейку быстрой прибыли правительство способно продать что угодно и кому угодно, а затем - хоть потоп".

А.МОРОЗ убежден, что Украине нельзя становиться на одну сторону в конфликте, который имеет свою уже длительную историю.

По его словам, в этом вопросе не имеет значения, кто начал войну на Кавказе, Украина должна руководствоваться национальными интересами. “А эта война – не абстрактная отдаленная проблема. Это слишком близкая для нас беда, для нас она тревожна и последствиями для Украины, и фактами гибели не чужих нам людей: и россиян, и грузин, и осетин или абхазцев», - подчеркивает он.

Раскритиковал лидер социалистов и заявления Министерства иностранных дел по поводу возможных проблем с возвращением Черноморского флота Российской Федерации на свои базы в Крыму, если они будут принимать участие в конфликте на Кавказе. Он расценил подобные заявления МИД как “желание выслужиться”. “Кто уполномочивал его на такие заявления? Мы в состоянии войны с Россией? Эти корабли будут прорываться на базу, используя свои арсеналы? Мы уже вели с россиянами по этому поводу переговоры, ведь мы с ними связаны условиями договора? Таких вопросов можно задавать множество, но все они – из-за неуклюжей внешней политики, которая вся сегодня должна быть направлена на одно, – потушить огонь войны, заставить руководителей конфликтующих сторон сесть за стол переговоров. Поссориться можно легко, враждовать можно успешно и долго. Только кому нужен тот «успех»?!”, - подчеркнул А.МОРОЗ.