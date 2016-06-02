Луценко обязался массово "прочистить" людей в погонах и бороться с мафией

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

"Я обязуюсь серьезно массово "прочистить" людей в погонах, которые живут, как на другой планете. Я это обязуюсь сделать за год. За этот год я обязуюсь и даю такую установку следователям, - передать дело в отношении Януковича и его преступного окружения в суд. Я обязуюсь сделать несколько волн операций против мафиозных структур по всей Украине. Я не могу сказать направления этого удара называть фамилии. Но сегодня мне доложили, что несколько интересных людей запросили заграничные паспорта", - рассказал планы на будущее политик.

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"Изменить прокуратуру на европейскую - это задача следующего года. Реформы, которые запущены парламентом, а теперь и прокуратурой дадут результат только в апреле-мае 2017 года", - резюмировал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обнародовала 727 повесток лицам по фактам преступлений против государства.