НФ предлагает скорее принять закон о спецконфискации и направить полученные средства на оборону

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Народный фронт настаивает на том, чтобы Верховная Рада срочно приняла решение об увеличении оборонного бюджета. Нужно как можно быстрее внести изменения в госбюджет 2016 года, чтобы оперативно удовлетворить дополнительную потребность в финансировании государственного оборонного заказа. Это минимум 3,6 миллиарда гривен", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что ассигнования на оборону и нацбезопасность необходимо ежегодно увеличивать и в дальнейшем, как это делало правительство Арсения Яценюка, предусмотрев 113 млрд грн в госбюджете на 2016 год.

"Этого требует от нас война. Прежде всего, усиление обороноспособности и социального обеспечения военнослужащих и их семей", - отметил Максим Бурбак.

Активизация боевых действий на Донбассе, подчеркнул он, свидетельствует, что Россия не собирается соблюдать Минские договоренности и оружием пытается склонить Украину к уступкам, целью которых является разрушение украинской государственности.

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"Народный фронт" настаивал и настаивает: Россию надо обязать, наконец, выполнить все ее обязательства по Минскими= договоренностям. Так называемое "политическое урегулирование" возможно только после полного восстановления суверенитета Украины на ныне оккупированных территориях", - подчеркнул Бурбак, добавив, что вопрос Крыма должен решаться отдельно от вопроса Донбасса.

Парламент, считает Максим Бурбак, должен принять закон о спецконфискации и направить полученные государством деньги на оборону.

"Деньги у нас лежат под носом, но Верховная Рада никак не решится на решение. Я говорю об арестованных средствах Януковича. Необходимо как можно быстрее принять закон о спецконфискации", - сказал Председатель фракции.