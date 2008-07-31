Верховная Рада начала с президентского проекта

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению президентского законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект в парламенте представляет первый заместитель руководителя Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Я хочу напомнить, в соответствии с решением Конституционного Суда, если Президент вносит законопроект, то на любом этапе его подготовки он рассматривается как первоочередной», - сказал председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК в ответ на некоторые выкрики депутатов из зала.

Как сообщалось, во внесенном Президентом законопроекте предлагается увеличить расходы госбюджета на 4 млрд. 392 млн. грн., в том числе по общему фонду – на 3 млрд. 636 млн. грн., по специальному фонду – 755 млн. грн. для ликвидации последствий стихийного бедствия на объектах дорожного хозяйства. 3 млрд. 636 млн. грн. дополнительных доходов госбюджета должны быть предусмотрены за счет тех поступлений, которые уже сегодня есть в бюджете от его перевыполнения (на 1 июля эта сумма составляла 9 млрд. грн.).

В соответствии с законопроектом, поданным главой государства, 3 млрд. 90 млн. дополнительных расходов должны быть направлены на отдельную целевую программу и целевые субвенции областным бюджетам пострадавших регионов, 200 млн. грн. – на увеличение резервного фонда.