Тимошенко хочет, чтобы Ющенко не мешал, потому что ей больно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на рассмотрении правительственного варианта изменений в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы обсуждали с председателем Верховной Рады, как и в какой последовательности будут рассматриваться законопроекты. Я еще раз хочу подчеркнуть, и об этом я сказала председателю Верховной Рады, что правом внесения изменения в бюджет может воспользоваться исключительно правительство. Больше ни у кого нет такого права в соответствии с Конституцией и Бюджетным кодексом, и даже по закону о чрезвычайных экологических ситуациях», - сказала она, комментируя внесение Президентом Украины альтернативного законопроекта по внесению изменений в бюджет в связи со стихийным бедствием в Западной Украине.

Премьер-министр также сообщила, что сегодня прервала свое участие в заседании правительства для того, чтобы провести встречу с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ и депутатами Бюджетного комитета парламента.

«Правительство сделало все, что предусмотрено законом, и, безусловно, рассматриваться может только один законопроект – тот, который внесен правительством, потому что он внесен в соответствии с Конституцией и законами», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что в такое сложное для страны время власть должна жить и работать по Конституции и законам.

«Я бы не хотела, чтобы ничьи действия разрушали единство депутатов вокруг этого вопроса, чтобы ничьи действия уничтожали нормальный ход подготовки бюджета. Мне очень больно, честно говоря, что так происходит», - пояснила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». В.ЮЩЕНКО определил законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Законопроект разработан в связи с необходимостью проведения неотложных работ по преодолению последствий стихийного бедствия, которое случилось 23-27 июля 2008 года в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях и привело к массовым подтоплениям и разрушениям жилых домов, общественных зданий, линий электропередач и других объектов жизнеобеспечения населения, сельскохозяйственных угодий.

Кабинет министров также направил в Верховную Раду проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», в котором предусмотрены средства для ликвидации последствий наводнения и помощи пострадавшим в западных областях Украины.

Планируется, что изменения к бюджету-2008 будут приняты на внеочередной сессии Верховной Рады 31 июля.