Глава МИД Венгрии: Украина должна немедленно получить безвизовый режим

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода после встречи министров иностранных дел Вышеградской четверки и стран «Восточного партнерства» в Праге.

"Украина должна получить безвизовый режим с ЕС немедленно. И когда я говорю "немедленно" – я именно это и имею в виду. Я не имею в виду в институциональном плане, а я имею в виду то, что говорю – немедленно", - отметил Сиярто.

По его словам, Украина и Грузия выполнили все требования, "и поэтому безвизовый режим должен быть им предоставлен как можно быстрее".

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

26 апреля председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо минимум три месяца.