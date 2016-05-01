Яценюк на Пасху впервые после отставки появился на публике (фото, видео)

На своей странице в Facebook он показал, как с семьей пришел посвятить пасхальную корзину в Киеве.

"Великий христианский праздник Воскресения Христа мы всегда празднуем всей семьей. И этом году в Киев приехали родители, мы собрались всей семьей", - говорится в его сообщении.

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Кроме того, Яценюк поздравил все украинские семьи с Пасхой.

14 апреля Верховная Рада Украины приняла отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра и назначила новым главой правительства Владимира Гройсмана.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с праздником Пасхи.