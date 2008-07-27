Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует внесения радикальных изменений в Госбюджет 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на совещании в Ивано-Франковске в штабе по чрезвычайной ситуации, которое он провел вместе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Я требую внесения радикальных изменений в Госбюджет 2008 года на статье, в частности статье относительно строительства гидросооружений, которые можно было бы в полной мере профинансировать, - отметил Глава государства. – Я хочу, чтобы нынешняя команда сделала уроки из стихии, из этого серьезного экзамена природы и начала работать на опережение».

Он навел статистику неудовлетворительного финансирования правительством программ по предупреждению наводнений.

По словам Президента Украины в 2005 году из заложенных в бюджете 24 млн.гривень на сооружение гидроструктур были профинансированы 14 млн., в 2006 с 40 млн. профинансированы 25 млн.грн., в 2007 с 75 млн.грн профинансировано 7,2 млн.гривень или одна десятая из предусмотренных. А в 2008 году из запланированных 672 тысячи профинансированы 500 тысяч.

По мнению Президента, это является свидетельством того, «как в нас выполняется Закон Украины о Госбюджете. Нынешняя стихия должна стать уроком для всех органов власти».

Президент поручил представителям власти на протяжении четырех месяцев отстроить разрушенное в результате стихии жилье.

В.ЮЩЕНКО также высказался за предоставление социальной помощи пострадавшим.