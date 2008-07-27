Министры Тимошенко соберутся на специальное заседание

В понедельник, 28 июля, планируется провести специальное внеочередное заседание Кабинета министров для обсуждения ситуации в пострадавших от наводнения региоанх Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам после оперативного совещания правительственной комиссии и штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия в Ивано-Франковской области.

В частности, он уточнил, что на заседании планируется принять решение о выделении средств для пострадавших регионов.