Министры Тимошенко соберутся на специальное заседание
11:54, 27 июля 2008Политика
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Об этом сообщил Турчинов
В понедельник, 28 июля, планируется провести специальное внеочередное заседание Кабинета министров для обсуждения ситуации в пострадавших от наводнения региоанх Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам после оперативного совещания правительственной комиссии и штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия в Ивано-Франковской области.
В частности, он уточнил, что на заседании планируется принять решение о выделении средств для пострадавших регионов.
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