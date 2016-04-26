Дело Савченко могут обжаловать в ЕСПЧ - адвокат

Об этом он сообщил в Twitter.

"Хочу сообщить, что я веду переговоры с моим британским коллегой Беном Эмерсоном о совместной подаче жалобы в ЕСПЧ по делу Савченко", - сообщил адвокат.

Он добавил, что в ближайшие дни к Савченко в тюрьму поедет еще один ее защитник Николай Полозов.

"Мы уже договорились. Доделает то, что не успел. Поэтому подождем", - подчеркнул Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, адвокат после вчерашнего посещения Надежды в новочеркасском СИЗО сообщил, что состояние ее здоровья улучшилось, в то же время до сих пор продолжается период восстановления организма. К нормальному режиму питания она вернется через неделю-другую.

Недавно Савченко прекратила сухую голодовку, которая продолжалась 12 суток.

6 апреля после вступления в силу приговора Донецкого городского суда Надежда Савченко начала сухую голодовку, протестуя против незаконного заключения и приговора и требуя немедленного возвращения ее в Украину.

19 апреля к украинской летчице пустили украинских консулов. Благодаря этому состоялся телефонный разговор президента Украины с Савченко. После разговора президент сообщил, что Савченко согласилась прекратить голодовку.