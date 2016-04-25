Савченко почти вернулась к нормальному режиму питания - адвокат

Об этом еаписал в "Твиттере" ее адвокат Марк Фейгин после посещения Савченко в СИЗО. По словам Фейгина, Савченко чувствует себя хорошо и "почти отошла после голодовки", она похудела, но вес ее вполне нормальный.

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"Она уже практически вернулась (к нормальному режиму питания), она твердую пищу не ест, детское питание в баночках она сейчас ест для того, чтобы наладить пищеварение. Я думаю, что в ближайшую неделю, дни она будет нормально питаться, нормально себя чувствовать", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и вывезли в Россию. 22 марта этого года суд в российском Донецке приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

Савченко 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину. 19 апреля к украинской летчице пустили украинских консулов. Благодаря этому состоялся телефонный разговор президента Украины с Савченко. После разговора президент сообщил, что Савченко согласилась прекратить голодовку.