Жвания называет своего кума Ющенко авантюристом

Безапелляционное заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о причастности народного депутата Давида ЖВАНИИ к никем не доказанному факту якобы его отравления является свидетельством абсолютного правового нигилизма.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Д.ЖВАНИИ, текст которого передан УНИАН.

В пресс-службе допустили, что свое заявление В.ЮЩЕНКО сделал в эмоциональном порыве, отреагировав таким способом на многочисленные интервью Д.ЖВАНИИ, в которых народный депутат ставит под сомнение сам факт возможного отравления Президента.

“Но личные эмоции не дают права главе государства обижать людей, обвинять их в причастности к преступлениям, сам факт которых не доказан. Считаем, что своими абсолютно невзвешенными и безответственными высказываниями В.ЮЩЕНКО позорит не столько себя лично, как унижает честь Украинского государства перед мировой общественностью”, - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в пресс-службе считают, что подобные действия В.ЮЩЕНКО ставят под сомнение его соответствие высокой должности Президента Украины, ведь нарушение Конституции, в частности в части презумпции невиновности, является весомым основанием для начала процедуры импичмента главы государства.

“От имени народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ уполномочены заявить: Давид Важаевич никому не делегировал права использовать свое честное имя в политических аферах авантюристов с улицы Банковой, в том числе и куму Виктору ЮЩЕНКО. Призываем Президента Украины, представителей Секретариата главы государства, руководителей Генеральной прокуратуры Украины прекратить дерзкую практику навешивания ярлыков на людей, которые не разделяют подходов Виктора ЮЩЕНКО к вопросам государственного строительства и скептически относятся к его деятельности. Обращаемся ко всем трезвомыслящим людям Украины с призывом положить конец процессу свертывания демократии в государстве и возвращения к худшим образцам тоталитаризма”, - отмечается в заявлении.

Кроме того, в пресс-службе депутата подчеркнули, что катастрофическая потеря поддержки гражданами Украины действий Президента государства В.ЮЩЕНКО и его окружения стала едва ли не главной причиной циничных попыток Банковой перевести собственные проблемы на головы представителей тех политических сил, которые объявили войну коррупции и реально заботятся об улучшении жизненного уровня наших соотечественников. В заявлении подчеркивается, что народный депутат Д.ЖВАНІЯ не раз отмечал беспочвенность попыток Секретариата Президента и "приватизированной им" Генеральной прокуратуры Украины лишить его украинского гражданства, ведь подобные действия властных структур противоречат и нормам Конституции Украины, и действующему закону о гражданстве.

“Однако даже в самом страшном сне мы не могли представить, что к попыткам дискредитации своего бывшего соратника и спонсора приобщится сам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Вместе с тем уполномочены заявить, что народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ выступает за наиболее полное, всестороннее и квалифицированное расследование дела о возможном отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и, в случае установления самого факта преступления – привлечение виновных в его совершении к ответственности”, - отмечается в заявлении пресс-службы.