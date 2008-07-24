Луценко назвал дело Жвании "банальной местью вчерашнему куму и спонсору"

Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО называет уголовное дело в отношении народного депутата (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), члена группы “Народная самооборона” Давида ЖВАНИИ “банальной местью вчерашнему куму, спонсору и соратнику”.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня во время веб-конференции на сайте “Народной самообороны”.

Вместе с тем он заметил, что не будет интересоваться делом о посягательстве на жизнь государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО, пока Генеральная прокуратура не завершит следствие, которое длится с момента избрания В.ЮЩЕНКО Президентом Украины.

“Отравление – единственное дело, о котором я ничего не хочу знать ни от Д.ЖВАНИИ, ни от В.ЮЩЕНКО до его официального завершения Генеральной прокуратурой», – сказал руководитель МВД.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО считает уголовное дело, возбужденное в отношении Д.ЖВАНИИ, политическим. “Неприкрытое вмешательство Секретариата Президента в попытки криминального преследования Д.ЖВАНИИ демонстрирует, что, вместо расследования, мы являемся очевидцами политической кампании и банальной мести вчерашнему куму, спонсору и соратнику”, – отметил лидер “Народной самообороны”.

“Мне неприятно слышать заявления с обеих сторон”, – добавил он, комментируя противостояние В.ЮЩЕНКО и Д.ЖВАНИИ.