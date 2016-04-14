Террористы сосредоточили огневые усилия в районе Авдеевки, ВСУ 12 раз отвечали на провокации

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

В течение прошедших суток боевики 80 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В частности, 28 обстрелов произошло из минометов калибров 120 мм и 82 мм в районах Майорска, Песков, Зайцево и Трехизбенки.

"Больше всего усилий враг направил по защитникам Украины в Авдеевке. А в направлении обороны Опытного по опорным пунктам сил АТО был осуществлен обстрел одновременно со ствольной артиллерии калибра 152 мм, минометов различных калибров и БМП", - говорится в сообщении штаба.

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Нарушая режим тишины, незаконные вооруженные формирования использовали различное оружие против сил АТО вблизи Марьинки, Шахты Бутовки, Светлодарска,Золотого, Луганского и Верхнеторецкого.

За указанный период военнослужащие ВСУ вынуждены были 12 раз открывать ответный огонь.