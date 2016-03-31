Гройсман считает очевидным, что и завтра коалиции не будет

Об этом он сказал в эфире канала "112", отвечая на вопрос, может ли быть парламентский и правительственный кризис решен уже на этой неделе.

Спикер отметил, что это вопрос "не к парламенту, а к коалиции".

"Сегодня ведутся переговоры о создании такой коалиции между "Блоком Петра Порошенко", "Народным фронтом", фракцией партии "Батькивщина" относительно тех принципов, на которых могли бы объединиться фракции в коалицию. Очевидно, что на этой сессионной неделе это уже не произойдет", - сказал он.

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В то же время Гройсман подчеркнул необходимость не только создать коалицию и правительство, но и определить принципы, на базе которых будет создана коалиция, как будет сформировано новое правительство, какая его программа будет утверждена на базе коалиционного соглашения.

Отвечая на вопрос относительно якобы неприемлемых условий "Батькивщины" для ее вхождения в коалицию, председатель ВР отметил, что переговорный процесс между фракциями, которые потенциально могут образовать коалицию, еще продолжается.

"Какие бы требования ни были, они должны быть реальными. На мой взгляд, очень важно, чтобы мы не были в переговорном процессе каких-либо политических сил в каких-то заоблачных иллюзиях, которые невозможно будет выполнить. Пока что процесс продолжается. Трудно давать оценку тем позициям, которые должны быть учтены", - сказал Гройсман.

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