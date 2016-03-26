Председатель Харьковской ОГА задекларировал почти 1 миллион доходов

Совокупный доход председателя Харьковской ОГА Игоря Райнина в 2015 году составил почти 923,6 тыс. грн

Как передает УНИАН, об этом говорится в обнародованной декларации Райнина.

Согласно документу, из этой суммы заработная плата губернатора составила почти 128,2 тыс. грн, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 795,4 тыс. грн.

Совокупный доход других членов семьи Райнина в 2015 году составляет 75,5 тыс. грн (из них зарплата – 42,5 тыс. грн, дивиденды – 28 тыс. грн, материальная помощь 1,7 тыс. грн, стипендия – 3,3 тыс. грн).

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На банковских счетах губернатора 62,1 тыс. грн, члены семьи существенных вкладов не имеют.

Также председатель Харьковской ОГА владеет квартирой площадью 74,3 кв. м. Однако в декларации за 2014 год числилась еще одна квартира площадью 30,5 кв. м.