Минюст предлагает создать Высший суд

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК предлагает в рамках проведения судебной реформы создать Высший уголовно-процессуальный суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по случаю 90-й годовщины создания Минюста.

Говоря о приоритетах в работе ведомства, Н.ОНИЩУК сообщил, что Минюст подготовил собственную редакцию законопроекта о статусе судей, и выразил видение реформирования системы судоустройства Украины.

“Децентрализация судебной системы должна обеспечить более качественное судопроизводство, гарантировать обеспечение единства судебной практики и одинаковое понимание закона через институт кассации. Этого требуют Европейская конвенция по правам человека и практика Европейского суда по правам человека”, - отметил Н.ОНИЩУК.

Он также отметил необходимость изменения системы доступа к профессии судьи. “Назначение судьи должно быть “оторвано” от конкретной персонализованной вакансии в том или ином суде. Также мы предлагаем ввести специальную двухгодичную подготовку на должность судьи, например, в Академии судей”, - заметил Н.ОНИЩУК.

Министр отметил проблему дисциплинарной ответственности судей. “Необходимо отделить систему дисциплинарного преследования от принятия решения по результатам такого преследования”, - объяснил он.

По словам Н.ОНИЩУКА, предусматривается создать при квалификационных комиссиях и при Высшем совете юстиции дисциплинарные инспекции, которые будут осуществлять дисциплинарное преследование судьи.

Вместе с тем Н.ОНИЩУК отметил, что “назначать дисциплинарных инспекторов должен лично министр юстиции”.