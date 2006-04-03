Мэр Черновцов пошел на четвертый срок

Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия официально объявила мэром города нынешнего городского председателя Николая ФЕДОРУКА, который будет занимать эту должность в четвертый раз подряд.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру беспартийного Н.ФЕДОРУКА поддержали 43 тысячи 714 черновчан (около 40% принявших участие в голосовании), сообщили УНИАН в Черновицкой ТИК.

В выборах Черновицкого городского председателя всего приняли участие 109 тысяч 706 избирателей, из них 4 тысячи 198 не поддержали ни одного из кандидатов на должность городского председателя. 1 тысяча 984 бюллетеней признаны недействительными.

Вторым на выборах мэра стал самовыдвиженец, член «Народного Союза Наша Украина», заместитель председателя облгосадминистрации Михаил СЕНИЧАК, третьим - председатель городской организации НСНУ Валерий ЧИНУШ, четвертым лидер городского «Оппозиционного блока «НЕ ТАК!», президент оппозиционной телекомпании ТВА Василий ЗАБРОДСКИЙ.