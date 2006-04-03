Мэр Черновцов пошел на четвертый срок
Николай Федорук официально объявлен Черновицким городским головой
Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия официально объявила мэром города нынешнего городского председателя Николая ФЕДОРУКА, который будет занимать эту должность в четвертый раз подряд.
Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру беспартийного Н.ФЕДОРУКА поддержали 43 тысячи 714 черновчан (около 40% принявших участие в голосовании), сообщили УНИАН в Черновицкой ТИК.
В выборах Черновицкого городского председателя всего приняли участие 109 тысяч 706 избирателей, из них 4 тысячи 198 не поддержали ни одного из кандидатов на должность городского председателя. 1 тысяча 984 бюллетеней признаны недействительными.
Вторым на выборах мэра стал самовыдвиженец, член «Народного Союза Наша Украина», заместитель председателя облгосадминистрации Михаил СЕНИЧАК, третьим - председатель городской организации НСНУ Валерий ЧИНУШ, четвертым лидер городского «Оппозиционного блока «НЕ ТАК!», президент оппозиционной телекомпании ТВА Василий ЗАБРОДСКИЙ.