Победительницы конкурса "Мисс Вселенная" (добавлены фото)

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2008" стала представительница Венесуэлы 22-летняя Дайана Мендоса, передает Associated Press.

В финал конкурса прошли девушки из России (Вера Красова), Колумбии (Тайлана Варгас), Мексики (Элиза Нахера) и Доминиканской республики (Марианна Крус Гонсалес).

Конкурс "Мисс Вселенная" ("Miss Universe"), одним из учредителей которого является американский миллиардер Доналд Трамп, в 2008 году проходил в курортном городе Ньячанг во Вьетнаме.

В конкурсе участвовали 80 девушек, из которых отобрали сначала 15, затем 10, потом 5. Украину на конкурсе представляла Элеонора Масалаб.

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