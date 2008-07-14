Победительницы конкурса "Мисс Вселенная" (добавлены фото)

10:35, 14 июля 2008
Политика
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Супердень для Латинской Америки

Дайана Мендоса, Венесуэла

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2008" стала представительница Венесуэлы 22-летняя Дайана Мендоса, передает Associated Press.

В финал конкурса прошли девушки из России (Вера Красова), Колумбии (Тайлана Варгас), Мексики (Элиза Нахера) и Доминиканской республики (Марианна Крус Гонсалес).

Конкурс "Мисс Вселенная" ("Miss Universe"), одним из учредителей которого является американский миллиардер Доналд Трамп, в 2008 году проходил в курортном городе Ньячанг во Вьетнаме. 

В конкурсе участвовали 80 девушек, из которых отобрали сначала 15, затем 10, потом 5. Украину на конкурсе представляла Элеонора Масалаб.

Финальная пятерка в вечерних платьях: мисс Колумбия Тайлана Варгас, мисс Венесуэла Дайана Мендоса, мисс Доминикана Марианна Крус Гонсалес, мисс Мексика Элиза Нахера, мисс Россия Вера Красова

Полуфинальная десятка: мисс Косово, мисс Австралия, мисс Испания, мисс Мексика, мисс Колумбия, мисс США, мисс Доминика, мисс Россия, мисс Италия, мисс Венесуэла

Финал. Все участницы

Фото АР

 

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