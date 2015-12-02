В ОБСЕ назвали количество российских наблюдателей, работающих в Украине

Об этом говорится в отчете миссии о работе СММ ОБСЕ по состоянию на сегодняшний день, фотокопия которого размещена в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время в составе миссии работают 1009 человек, из которых 651 - это международные наблюдатели. Также в состав миссии входят граждане Украины, численность которых составляет 281 человек, и еще дополнительно 77 иностранных сотрудников.

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Среди иностранцев в миссии работают представители более 40 стран. Среди международных наблюдателей количество мужчин составляет 542 человека, женщин - 109 человек.

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Больше всего наблюдателей из Соединенных Штатов - 57 представителей. На втором месте представители из РФ - 36 человек, а на третьем представители из Польши - 30 человек.

Миссия отмечает, что она не проводит расследования, а отчитывается о фактах; что она не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.

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Справка УНИАН. СММ ОБСЕ состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ, им помогают сотрудники из Украины.

Команды наблюдателей работают посменно, чтобы обеспечить присутствие на местах 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Главный офис Миссии расположен в Киеве; наблюдатели работают в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах.