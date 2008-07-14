Тимошенко думает, что в сентябре таки дожмет побратимов и Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что в сентябре правительство внесет в Верховную Раду новый проект изменений к бюджету-2008, предусматривающий большую доходную часть.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

«Мы думаем, что часть расходов мы найдем на базе решений правительства, а часть расходов - мы все же дожмем наших побратимов Президента и его команду, чтобы они хотя бы в сентябре, когда отдохнут, наберутся сил, немножко подзагорят на солнце, приедут и все же сделают большое благо для страны и проголосуют за бюджет», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«А правительство будет эти месяцы работать, чтобы, возможно, еще наработать немножечко дополнительных денег для страны. И возможно, в бюджете уже будет большая доходная часть», - допустила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, внося изменения в бюджет, «правительство делает не очень обычные вещи». По ее словам, внутри года правительству удалось насобирали 32 млрд. дополнительных денег. «Другие правительства никогда такого не делали, им просто ненужно было внутри года пересматривать бюджет», - отметила она.

Премьер-министр выразила сожаление, что за поправки в бюджет не голосовала группа «Единого Центра», которая фактически является «командой Президента». «К оппозиции какие претензии? Они себя ведут, как угодно. Но Президент и его команда в парламенте – это власть. И нужно нести ответственность за свои действия», - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО «Украинская правда».