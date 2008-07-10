Тимошенко: сегодня все граждане ощущают беспомощность перед властью

Правительство сегодня на заседании одобрило проект Административно-процедурного кодекса Украины, направленный на создание европейской модели взаимоотношений между властью и гражданами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Это настоящая реформа в правовых отношениях между гражданином и властью. Сегодня все граждане ощущают себя бесправными в отношениях с властью. Этот Административно-процедурный кодекс закладывает серьезную действенную необратимую ответственность чиновников всех уровней в случае, если права граждан на обращение к власти, на любые действия, которых хотят от власти граждане, нарушены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что Административно-процедурный кодекс закладывает все процедуры для законодательного обеспечения взаимоотношений между властью и гражданами на европейском уровне. «Этот законопроект вводит европейскую модель общения гражданина и власти», - добавила она.

По ее словам, правительство намерено обратиться к Президенту и Верховной Раде с просьбой рассмотреть этот законопроект в первоочередном порядке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, комментируя решение правительства об одобрении проекта Административно-процедурного кодекса, министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что этот проект должен обеспечить радикальное обновление украинского законодательства, результатом которого должно стать внедрение новой идеологии функционирования органов власти. Кодекс должен стать «общим» нормативно-правовым актом, который введет качественно новый уровень законодательной регламентации процедур внешнеуправленческой деятельности органов власти и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с государством.

Проект Кодекса направлен на реализацию положений Конституции Украины (статей 3, 19, 40) и выполнение задач административной реформы в Украине. В частности, положениями Конституции Украины определено, что все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным и служебным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок (статья 40).

Кодекс должен урегулировать отношения, возникающие в деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц относительно обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов лиц и выполнение ими установленных законом обязанностей, в частности через регламентацию процедуры рассмотрения административных дел.

На данное время, по словам министра, вопрос практической реализации гражданами Украины права на обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления регламентирует ряд законодательных актов. Однако, большинство этих актов не отвечает стандартам Совета Европы, в связи с тем, что не гарантирует лицу возможность беспристрастного, честного решения его дела за обоснованный промежуток времени.

При разработке проекта Кодекса его авторы использовали лучшие достижения современной административной науки, лучший зарубежный опыт. В проекте Кодекса учтены Резолюции и Рекомендации Совета Европы, в частности, Резолюция (77) 31 о защите лица относительно актов административных органов, Рекомендация №R (80) 2 об осуществлении дискреционных полномочий административными органами, Рекомендация №R (87) 16 об административных процедурах, которые затрагивают большое количество лиц.

Кодекс получил положительные оценки лучших европейских специалистов.

*** Проект Административно-процедурного кодекса Украины вносился в Верховную Раду Украины в 2004 году, но в связи со сменой правительства был отозван. После этого, законопроект был дополнительно доработан с учетом заключений экспертов Совета Европы, а также с целью его согласования с Кодексом административного судопроизводства Украины и Концепцией развития системы предоставления административных услуг органами исполнительной власти.