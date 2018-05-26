Неделя в цифрах

2,68 евро в день составляют расходы на одного заключенного в Украине, говорится в отчете Совета Европы относительно положения заключенных в Европе за 2014 год, сообщают украинские СМИ. Это самые низкие средние расходы среди всех обследованных стран.

3 человека погибли, один остается в критическом состоянии, в результате падения в море самолета с украинским экипажем у берегов Бангладеш, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. Посольство Украины в Индии выясняет обстоятельства и причины этой катастрофы.

15 кандидатов примут участие во внеочередных выборах Криворожского городского головы, запланированных на 27 марта 2016 года, сообщают в городской избирательной комиссии. Подавляющее большинство претендентов на должность мэра являются известными в Кривом Роге людьми – это гражданские активисты и волонтеры.

17,4% подорожанияпромпродукции зафиксировано в Украине в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

29 политических заключенных-граждан Украинынаходятся в России, сообщают в Министерстве юстиции Украины. При этом, в ведомстве отмечают, что таких людей на самом деле больше, но о многих просто нет информации. Публичной становится только небольшая часть того, что происходит в РФ и на оккупированных ею территориях Украины.

30 дней, начиная с 10 марта, Министерство юстиции РФ будет рассматривать обращение Украины о передаче незаконно осужденных режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и специалиста в сфере ОПК Юрия Солошенко, сообщают российские СМИ. Кроме того, Минюсты Украины и РФ рассматривают обращения о передаче России 13 россиян, осужденных судами Украины.

38% россиян продолжают внимательно следить за украинскими событиями, у 60% россиян интерес выражен слабо или отсутствует совсем, говорится в исследовании Левада-Центра и Киевского международного института социологии.

57 Евродепутатов направили верховному представителю Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерике Могерини письмо с предложением ввести персональные санкции в отношении лиц, ответственных за похищение и незаконное тюремное заключение Надежды Савченко в России. Евродепутаты предлагают ввести санкции в отношении 29 российских граждан. Номером первым в списке значится президент РФ Владимир Путин.

147 граждан России и 37 российских компаний за нарушение территориальной целостности Украины остаются под санкциями ЕС еще на полгода. Такое решение принял Европейский Союз, сообщают в Совете ЕС.

200 художников и общественных деятелей написали открытое письмо к европейским лидерам с призывом принять чрезвычайные шаги для освобождения незаконно заключенной в России украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, сообщают иностранные СМИ. В Москве на акциях в поддержку Савченко были задержаны, как минимум, 35 человек. Вместе с тем, возле украинского диппредставительства в Москве около 200 человек требовали осудить украинскую летчицу.

402,59 частей на миллион составила концентрация углекислого газа в атмосфере земли в феврале, сообщают во Всемирной метеорологической организации (ВМО). Таким образом, за первые два месяца 2016 года концентрация СО2 превысила символический уровень в 400 частей на миллион.

22 000 личных дел иностранных наемников, которые воюют в рядах террористической группировки «Исламское государство», оказались в распоряжении британских спецслужб, сообщают иностранные СМИ. Утечку организовал дезертировавший член экстремистской группировки, похитивший флеш-накопитель с секретной информацией из подразделения внутренней полиции ИГ.

141 141 мигрантприбыли с начала текущего года в Европу по Средиземному морю, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на официального представителя Международной организации по миграции (МОМ).

7 000 000 гривен присвоили должностные лица на Донетчине во время строительства фортификационных сооружений, сообщают в местной полиции. По данному факту военной прокуратурой Донецкого гарнизона возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

9 673 000 000 кубометров газа составляют запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало марта 2016 года, сообщают в компании «Укртрансгаз».

20 000 000 000 евро для решения проблем, связанных с миграционным кризисом, запрашивало турецкое руководство в ходе переговоров с Евросоюзом, сообщают иностранные СМИ.

257 000 000 000 гривен составит бюджет Пенсионного фонда Украины в 2016 году. Кабинет министров утвердил смету ПФУ с дефицитом 81 300 000 000 гривен и дотацией из государственного бюджета 144 000 000 000 гривен. Собственные поступления Пенсионного фонда в текущем году составят 110 000 000 000 гривен.

Маргарита Андреева