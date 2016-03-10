В Москве возле украинского посольства 200 человек требуют осудить Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выстроились в несколько шеренг на тротуаре напротив украинского диппредставительства в Леонтьевском переулке.

Собравшиеся время от времени скандируют "Савченко за решетку", "Не забудем, не простим". В руках они держат плакаты с изображением погибших сотрудников телеканала "Россия-1", которые незаконно прибыли в Украину для информационного обеспечения российской агрессии против Украины.

Акция проходит спокойно, присутствующие на данный момент воздерживаются от нападения на посольство.

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Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Ее защита отвергает обвинения, заявляя, что на момент гибели российских журналистов Савченко захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.

9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухую голодовку, начатую 4 марта в знак протеста против затягивания с оглашением приговора.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

По всему миру проходят акции возле российских посольств и консульств с требованием освободить Савченко.

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