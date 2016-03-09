Лидеры ЕС получили петицию об освобождении Савченко - BBC

Об этом сообщил пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик, передает BBC Украина.

Международная петиция, подписи под которой начали собирать в субботу, в среду была отправлена лидерам ЕС, в частности, президенту Европейского совета Дональду Туску, президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и главе Европарламента Мартину Шульцу, говорится в сообщении господина Стулика.

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Эту петицию онлайн уже подписали 36 тысяч человек из более чем 26 стран, отметил пресс-секретарь представительства ЕС в Украине.

Среди тех, кто подписал петицию, в частности писательницы, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Эльфриде Елинек.