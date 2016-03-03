Скандал вокруг увольнения экс-посла Украины в ООН: Сергеев заключил контракт на работу в США еще до ухода из МИД
Бывший посол Украины в ООН Юрий Сергеев заключил контракт о своем трудоустройстве в США еще до возвращения в Киев, хотя утверждал, что увольняется из МИД из-за некорректных действий украинского министерства.
Об этом говорится в статье "Как увольняли Юрия Сергеева: скрытые подробности известного скандала" на "Европейской правде".
Согласно закону о дипломатической службе, Сергеев мог и должен был претендовать на назначение на должность первого заместителя министра, однако он сообщил, что не получил ни одного предложения от МИД.
Сергеев подал заявление об увольнении 8 февраля, а через две недели публично сообщил о своих мотивах: мол, министр Павел Климкин в течение двух месяцев не нашел времени для встречи с ним.
По версии министерства, встреча министра с послом действительно планировалась, но была сорвана по вине самого Сергеева. Более того, в министерстве настаивают на ложности предположений о том, что министр игнорировал посла.
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Как выяснилось, Сергеев перед своей отставкой пробыл в Киеве не два месяца и даже не один, а лишь несколько дней. Он пересек границу 3 февраля, как свидетельствует копия паспорта дипломата (до того, утверждают в МИД, дипломат взял отпуск, оставаясь в США).
Кроме того, стало известно, что экс-посол Украины в ООН еще до своего возвращения в Украину заключил контракт с Йельским университетом.
"Официальное назначение и начало сотрудничества с послом Сергеевым состоялись в январе 2016 года, с официальным началом (сотрудничества) с 1 февраля", – говорится в ответе университета на запрос "Европейской правды".
Позже Сергеев письменно прокомментировал и подтвердил ряд утверждений МИД: об ожиданиях в приемной и длительном поиске встреч с министром речь уже не шла.
Как сообщал УНИАН, в начале февраля бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергеев прекратил работу в Министерстве иностранных дел Украины.
Сергеев был представителем Украины при ООН с 18 апреля 2007 года.
9 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций - Владимира Ельченко.