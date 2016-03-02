Семенченко официально баллотируется в мэры Кривого Рога

Народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко выдвинул свою кандидатуру на перевыборы городского головы Кривого Рога, сообщает "Украинская правда".

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"Да, это правда. Я подал документы", - сказал Семенченко.

Он пояснил, что решение о выдвижении его кандидатуры местное отделение "Самопомочи" приняло еще в воскресенье, 28 февраля. Однако еще три дня потребовались на подготовку документов.

"Я не привык бросать людей в таких ситуациях. Когда мы сделали из Кривого Рога, фактически, образец, а Юрий Милобог отказался выдвигаться и предложил мне, то город может превратиться в прецедент того, как все не удалось, слилось и тому подобное", - пояснил он.

Нардеп прогнозирует, что кампания будет очень сложной, особенно борьба с Юрием Вилкулом.

Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского главы, которые состоялись 15 ноября 2015 г., объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. По информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 тыс. голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88,457 тыс. голосов (48,83%).

Кандидат от "Самопомочи" заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

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30 января президент Петр Порошенко подписал закон о внеочередных выборах Криворожского городского головы.