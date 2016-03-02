О пользе дружбы собаки со своим хвостом

«Фракция расценила это так, что хвост может управлять собакой, но это неправильно. Если хвост не слушает собаку, то его отрезают», - прокомментировал ситуацию с несостоявшейся отставкой Кабинета Арсения Яценюка один из депутатов фракции партии «Самопомич». Кто-то добавил бы, что несвоевременная и непрофессионально проведенная операция по удалению хвоста может повлечь гибель собаки.

Системные дефекты в конструкции украинской власти обрекают нашу политическую собаку на бесконечную погоню за хвостом, что мы и наблюдаем последние годы. Это жизнь лишь по двум возможным сценариям: президент - фактический глава правительства с номинальным премьер-министром в роли мальчика, таскающего каштаны из огня. Вторая, президент и глава правительства – непримиримые конкуренты. Первая модель порождает политический монополизм, ведущий к диктатуре, вторая, - наблюдалась нами во времена «горькой парочки» Ющенко-Тимошенко и с незначительными нюансами повторяется дуэтом Порошенко-Яценюк с продолжающей выглядывать из-за их спин той же «леди Ю».

Второй дефект связан с первым и вытекает из традиции ветвей власти заходить на конституционные поля друг друга и влиять на решения, в том числе, кадровые в нарушении законов. Протест против закулисных «договорняков» топ-политиков, как мы видели, породил очередное обострение политического кризиса в Украине и резонансное объявление об отставке министра экономразвития Айвараса Абромавичуса.

Протест против закулисных «договорняков» топ-политиков, как мы видели, породил очередное обострение политического кризиса в Украине и резонансное объявление об отставке министра экономразвития Айвараса Абромавичуса.

Третьим существенным недостатком нашей системы является отсутствие у представленных в парламенте политических сил мотивации поддерживать исполнительную власть, что выливается в ответную реакцию игнорирования министрами инициатив законодателей. Обратите внимание на то, как из года в год большинство законодателей, кроме представителей партий премьер-министров, рвутся в оппозицию. Парадоксальным для украинского политикума образом это происходит даже тогда, когда их представители продолжают руководить министерствами.

Этот дефект не убрала «новая-старая» Конституция, предусматривающая наличие правящей парламентской коалиции, которая формирует правительство и по идее должна работать с ним в тесном тандеме. В реальности, как мы видим, большинство депутатов считает выгодным для себя демонстрировать в той или иной мере оппозиционность исполнительной власти. И эта оппозиционность, неизменно сопровождаемая популизмом, растет в предчувствии скорых перевыборов Рады.

А так как запах очередной избирательной кампании никогда не покидает Печерские холмы, мы видим бесконечную игру политиков «на понижение».

А так как запах очередной избирательной кампании никогда не покидает Печерские холмы, мы видим бесконечную игру политиков «на понижение». Здесь находится тонкая черта, за которой эта «игра» против правительства и исполнительной власти перерастает в дезориентацию общества и ослабление страны. Вы можете привести мне пример, когда украинский политик эту черту не перешел?

Конечно, нас убеждают, что критика и противодействие адресовано исключительно «преступному» правительству, и что в провоцировании кризиса виноваты премьер и его команда. Собака бывает кусачей только от жизни собачей!

Отчасти это так и есть. Но факт остается фактом: все участники национального политического процесса – президент, правительство, парламентские силы – не заинтересованы в командной работе для решения ключевых проблем: борьбы с коррупцией, созданию эффективной, конкурентоспособной экономики и росту жизни свободных сограждан. Все хотят быть солистами, забыв, что поют в хоре.

Ведь по большому счету, какая обществу разница выходят ли возвращаются в коалицию в Раде «Самопомич», «Батькивщина» и Радикальная партия Ляшко? Они были создателями этого союза после выборов осенью 2014 года, но никогда не скрывали своей оппозиционности. Что изменилось, когда нарекли себя формальными оппозиционерами? Общество же ждет не политиканства и демагогии, а системной командной работы по перестройке украинского дома, которая, в том числе, должна затронуть устранение фундаментальных конструкционных ошибок.

Нас убеждают, что ключ к тайне «золотого ключика», открывающего дверь в украинское процветание прячет за спиной наделенный премьерским портфелем «злой и ужасный Карабас барабас». Вот свалим Яценюка и заживем долго и счастливо.

Не держите нас за дураков! Даже если вопреки мнению более 46% украинцев, которые не хотят новых выборов, вы раскачаете политическую лодку до перевыборов осенью 2016 года, где гарантии, что через несколько недель собака вновь не бросится в погоню за хвостом?

Те, кто сейчас ощущает на губах сладкий запах крови политического оппонента и бьет в набат, созывая народ на скорые перевыборы, не должны заблуждаться: пройдет совсем мало времени и новые поколения бледных юношей с горящими глазами будут висеть на хвосте у «папередников» и требовать досрочных выборов. Традиции не удастся изменить за один-два политических цикла, как бы этого не хотела работающая в нынешнем составе Рады немногочисленная группа евроромантиков. И страна пойдет на новый круг кризиса…

Цена политиканства сегодня видна каждому: курс гривны к доллару с начала года упал с 23,5/$1 до 27,2/$1 на начало марта. Любой банкир вам скажет, что основной причиной девальвации стало увеличение политических рисков и опасения срыва программы финансирования МВФ. Представляете, каким будет курс ко дню перевыборов, когда отечественные участники политического и экономического процессов и зарубежные партнеры впечатляться популизмом идущих в Раду кандидатов!

Мы понимаем, что ни один из актеров наблюдаемого нами политического спектакля не признает своей вины в ухудшении нашего благосостояния.

Мы понимаем, что ни один из актеров наблюдаемого нами политического спектакля не признает своей вины в ухудшении нашего благосостояния. Виноватыми будут названы кто угодно – глава Нацбанка Валерия Гонтарева, «безответственное и неэффективное правительство Яценюка», неуступчивый МВФ и кровожадный Путин. Допускаю, что кого-то из соотечественников удастся обмануть, но не живущую по своим законам экономику.

Для повышения ее конкурентоспособности, а вместе с ней - уровня жизни стране нужны несколько спокойных лет поступательного развития. Позитивные изменения начались. В третьем квартале 2015 года украинская экономика впервые после длительного периода падения выросла к показателю аналогичного периода 2014 года на 0,5%, в четвертом – уже на 1,5%. Руководитель аналитического подразделения группы «ICU» Александр Вальчишен подсчитал, что при использовании модели сравнения показателя ВВП к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора рост украинского ВВП в октябре-декабре 2015 года составил 6,1%, превысив показатели стран Евросоюза и США.

Обратили внимание, кто-то из наших политиков воодушевил соотечественников известием о таком важном для находящейся в состоянии войны страны успехе? Будут говорить все что угодно: что это манипуляции со статистикой, что это эффект низкой сравнительной базы… Никто не готов отдать своему политическому оппоненту право объявить о победе просто потому, что это улучшает чужие электоральные позиции. Так украинская политическая традиция программирует общество исключительно на поражения.

Любой ребенок вам предскажет будущее корабля с именем «Победа», у которого отбили первые две буквы. Скажите тогда, как поплывет эта страна, в которой есть место исключительно «зраде», в которой политики посвящают свою энергию взаимоуничтожению, а не созданию сплоченной команды и достижению результатов.

О необходимости сфокусироваться на работе, а не погоне за хвостом убеждают отечественных народных избранников зарубежные партнеры. На днях посол США Джеффри Пайетт в очередной раз обратил внимание, что американские инвесторы готовы в ближайшее время обратить свои взоры на Украину и поддержать экономическое восстановление, но ждут двух простых вещей - выполнение страной программы сотрудничества с МВФ и слаженной борьбы всех ветвей власти с коррупцией для восстановления верховенства права.

«Do your job!», - говорят украинским политикам общество и демократический мир. Хотите сменить частично или полностью действующее правительство, делайте это аккуратно и профессионально. В современном демократическом мире есть примеры, когда правительства работают отведенный конституциями четырех или пятилетний срок и меняются исключительно по итогам парламентских выборов, но есть страны, где правящее большинство при необходимости меняет своих назначенцев на марше, не дожидаясь выборов. Мы можем использовать любой вариант, но делать это нужно без разрушения страны. Негативных примеров в человеческой истории, когда ожесточенная грызня политических элит за доступ к ресурсам в виде власти и денег опускала общество и государство в бесконечный ад, воз и маленькая тележка.

Периодически появляющиеся в прессе списки потенциальных сменщиков правительственного караула пока вызывают противоречивые впечатления, в том числе, и потому что в них видны как уши интереса олигархических групп, так и желания Петра Порошенко вопреки духу и букве Конституции сделать главу правительства одним из своих заместителей.

Да, возможно, нынешний глава Минфина Наталья Яресько будет неплохим главой правительства. Но скажите, как она сможет работать без поддержки большинства в Раде? Допускаю, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на посту главы украинского правительства сможет приструнить коррупционеров. Но кто даст гарантии, что общество будет поспевать за его реформаторским пылом, и у этого человека с непривычным для украинцев темпераментом не слетит крыша в пылу борьбы с многочисленными противниками?

По другим потенциальным кандидатам на премьерский пост - замглаве президентской администрации Дмитрию Шимкиву в качестве недостатка можно указать на близость к первому лицу, а главе МИД Павлу Климкину может не хватить экономических знаний. Обнародованный ранее президентской фракцией список выдвиженцев на министерские посты - находится за пределами обсуждения здравомыслящих людей.

В современных демократиях принято вначале определить приоритеты и задачи государства, для реализации которых подбирают чиновников, а не, как обычно у нас происходит, – наоборот.

В современных демократиях принято вначале определить приоритеты и задачи государства, для реализации которых подбирают чиновников, а не, как обычно у нас происходит, – наоборот.

Смена лиц во власти при сохранении системных дефектов национальной политической системы даст ограниченный результат. В этой ситуации, когда ставки высоки, а грозный враг стоит у ворот, очень важно «не стратить». На нынешние поколения украинцев хватит пережитых катаклизмов: двух революций, кровавой войны с Россией и аннексии части нашей земли. Собака просто обречена на дружбу со своим хвостом. А дальше, кто знает, возможно, вкус побед даст нам всем ощущение полета!

Юрий Куликов