Сразу 2 чиновника ОГА получили должности в партии Криля

Руководителем Днепропетровской областной организации партии «Единый центр» избран начальник юридического управления Днепропетровской областной государственной администрации Владимир ЮРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, которая состоялась после общего собрания облорганизации партии «Единый центр», сообщил председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАР.

По его словам, первым заместителем областной организации «Единый центр» сегодня же избран советник председателя ОГА, экс-министр внутренних дел Украины Юрий СМИРНОВ.

В.БОНДАРЬ отметил, что сегодня в партию «Единый центр» в Днепропетровской области также вошли заместители Днепропетровского и Криворожского городских председателей Елена ЛОЗЕНКО, Георгий ГОНЧАРУК, председатель Новомосковской райгосадминистрации Игорь ГУРТОВОЙ, начальник облавтодора Валерий ФАЛЮШ, руководитель корпорации «Веста» Денис ДЗЕНЗЕРСКИЙ.

В.БОНДАРЬ выразил надежду, что в ближайшее время в ряды партии «Единый центр» в Днепропетровской области также вступят мэры городов и другие известны люди в регионе. По его словам, ряды партии «Единый центр» пополнят также молодые люди в возрасте 30-35 лет, болеющие за Днепропетровскую область, а также проведение экономических реформ в Украине.

В.БОНДАРЬ уточнил, что в партии «Единый центр» не будет людей, которые «через год-два хотят стать Президентом Украины».

На общем собрании областной организации партии «Единый центр» избраны делегаты на съезд партии, который состоится в Киеве 12 июля.