Ющенко про армию, контрактников и снаряды с лазерным прицелом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает переход на контрактную основу и модернизацию военной техники и вооружений важнейшими приоритетами развития Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал Верховный Главнокомандующий ВСУ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время разговора с военнослужащими 28-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ (Одесская область).

„В рамках военной реформы нам необходимо выработать приоритеты. Позиция номер один: в ближайшие три года мы должны завершить переход от обязательного призыва юношей в ряды Вооруженных Сил к добровольной профессиональной армии”, - подчеркнул он.

„Это требует колоссальных усилий от представителей всех уровней власти, и в первую очередь со стороны Министерства обороны, - отметил глава государства, - поскольку необходимо радикально изменить структуризацию армии, начиная от высшего руководства ведомства и структуры органов управления и заканчивая боевыми порядками”.

По мнению В.ЮЩЕНКО, „украинская армия должна быть более компактной, более продуманной и соответствовать сегодняшним целям. Значительные активы, которые сейчас есть в армии, должны быть использованы для развития Вооруженных Сил, а то имущество, которое не может быть использовано с этой целью, должно быть передано государству для использования в гражданских целях. Говорим ли мы о земле или об объектах недвижимости, или других активах – должны бережно использовать национальные ресурсы”.

В.ЮЩЕНКО положительно оценил опыт формирования жилых фондов для обеспечения квартирами офицеров-контрактников и членов их семей за счет реализации проектов, разработанных военным командованием и советами различных уровней. С другой стороны, подобные проекты „будут способствовать развитию инфраструктуры населенных пунктов”, считает В.ЮЩЕНКО.

Не менее важной задачей, по его мнению, является модернизация армии. Он обратил внимание на то, что значительная часть военной техники, выставленной на полигоне 28-й бригады, благодаря модернизации получила дополнительный двух- и трехкратный боевой и технический ресурс.

„Мы владеем уникальным потенциалом научных и экспериментальных разработок, как я убедился во время встреч с учеными и производственниками оборонных предприятий, - отметил В.ЮЩЕНКО. - Важно, чтобы все они, начиная с 2008 года, были использованы для модернизации вооружений украинской армии. Это касается, например, артснарядов с лазерным прицелом, которые адаптированы к европейскому классу вооружений и поступят в армию уже в текущем году. На выставке мы видели новейшие системы связи, которых пока еще не имеет ни одна армия в Европе, причем они адаптированы к современным вооружениям”.

Президент призвал чиновников „адекватно отреагировать на нужды украинской армии”, чтобы обеспечить ее боеспособность, перевод на контрактную основу и повысить социальные стандарты военнослужащих.