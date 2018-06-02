Неделя в цифрах

1 украинский политик – Александр Турчинов, в начале 2014 года исполняющий обязанности президента Украины – выступил за введение в стране военного положения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 февраля 2014 года, посвященном аннексии Автономной Республики Крым и возможной войны с Российской Федерацией, говорится в стенограмме заседания.

1 российская журналистка - Мария Столярова, которая выругалась в эфире на телеканале «Интер», была выдворена с территории Украины под наблюдением сотрудников Службы безопасности Украины, сообщают в СБУ. Кроме того, за совершение действий, наносящих ущерб интересам Украины, журналистке запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.

2 года смогут не платить земельный налог ряд предприятий космической отрасли, соответствующее решение, с целью способствовать росту конкурентоспособности и сохранению научно-технического и производственного потенциала, принял Кабинет министров Украины.

3 человека погибли в результате обвала дома по улице Богдана Хмельницкого в Киеве, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Точныхданныхотносительноколичествалиц, которыемогутеще оставатьсяпод завалами, пока нет.

3 украинских банка – «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» - Национальный банк Украины определил системно важными, в связи с чем установил для них специальные значения экономических нормативов, сообщают в НБУ.

4 уровня террористической угрозы утвердил Кабинет министров Украины в единой государственной системе предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов, минимизации их последствий, говорится в соответствующем постановлении правительства.

5 суток ареста с содержанием на гауптвахте получили первый заместитель командира батальона 53-й отдельной механизированной бригады и заместитель командира батальона по тылу за халатное отношение к службе после скандала на полигоне «Широкий лан», сообщают в военной прокуратуре Южного региона Украины.

5 альтернатив лайку ввел Facebook. При помощи новых иконок пользователи могут сказать не только «Мне нравится», но и признаться в любви, рассмеяться, удивиться, выразить печаль и гнев.

14 и 15 лет тюремного заключения получили двое жителей Тернополя, обвиняемых в государственной измене, содействии деятельности террористических организаций, финансировании терроризма и вербовке лиц для совершения терактов, сообщают в Генеральной прокуратуре со ссылкой на решение местного суда.

21,2% украинцев считают, что в Украине проводятся реальные реформы, говорится в социологическом исследовании, проведенном Институтом Горшенина. Вместе с тем, 71,5% респондентов убеждены, что реформы не проводятся.

24 место из 112 занимает Украина по итогам 2015 года в рейтинге самых дешевых для жизни стран, сообщают украинские СМИ со ссылкой на американский финансовый портал GoRankingRates.

26 шахтеров признаны погибшими в ходе спасательной операции МЧС РФ после серии взрывов на шахте в Воркуте, сообщают российские СМИ.

44 государственных предприятия Фонд государственного имущества Украины предлагает исключить из списка компаний, запрещенных для приватизации, и затем продать их, сообщают в ведомстве.

57% украинцев отмечают важность введения безвизового режима, говорится в исследовании, проведенном Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива. Этой позиции придерживается абсолютное большинство жителей Западного (80%) и Центрального (64%) макрорегионов.

60-80% падения объемов экспорта украинской продукции в страны Средней Азии и Кавказа были зафиксированы в январе 2016 года из-за транзитного эмбарго, введенного Россией относительно украинских грузов, сообщают в Министерстве экономического развития и торговли.

75 украинских и 51 иностранная компания задействованы в коррупционных схемах бывшего президента Украины Виктора Януковича, его приспешников и членов семьи, сообщают украинские СМИ со ссылкой на аналитиков TransparencyInternational.

115 голосов из 207 набрал 45-летний Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швейцарец ДжанниИнфантино во время голосования за избрание его президентом Международнойфедерациифутбола (ФИФА), сообщают иностранные СМИ.

329 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидемиологического сезона, однако эпидемия уже завершилась, сообщают в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины.

6 800 мирных украинцев погибли в результате агрессии России против Украины, более 17 000 получили ранения, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

40 000 лиц, подозреваемых в незаконной транспортировке мигрантов, находятся в базе данных Европола, сообщают иностранные СМИ. Кроме того, Европол располагает информацией о более 100 подозрительных судов, которые могут использоваться преступниками для транспортировки незаконных мигрантов.

120 767 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в проведении АТО, получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны Украины.

475 000 000 долларов могут составить затраты США на ликвидацию тюрьмы на американской военной базе Гуантанамо и перевод заключенных в другие тюрьмы, подсчитали в администрации Белого дома.

9 000 000 000 гривен составляет задолженность населения Украины за услуги жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на конец февраля 2016 года, сообщают в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

100 000 000 000 долларов составляет сумма исков, которые Украина и Россия подали друг к другу в международные суды, сообщают иностранные СМИ.

Маргарита Андреева