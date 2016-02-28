Серия взрывов на шахте в Воркуте: 26 заблокированных горняков признали погибшими
Ночью во время спасательной операции произошел новый взрыв - погибли еще 6 человек.
Сегодня глава российского МЧС Владимир Пучков заявил, практически нет шансов на то, что кто-то из оставшихся в шахте "Северная" 26 горняков выжил.
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"Мы вынуждены констатировать, что все параметры, которые сложились на аварийном участке шахты, не позволяют кому-то выжить данные показывают, что в том районе подземного пространства, где находились 26 шахтеров, высокие температуры, нет кислорода. И эпицентр третьего взрыва пришёлся как раз на этот участок", - цитирует министра "ТАСС".
Ранее 25 февраля на шахте "Северная" на глубине 780 метров произошел внезапный выброс метана и два взрыва, повлекшие обрушение породы. За завалами возник пожар. По данным на тот момент, 4 горняка погибли, судьба 26 шахтеров неизвестна, связи с ними не было.
Сегодня ночью при проведении поисково-спасательных работ в шахте произошел еще один взрыв. Погибли шесть человек.
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Как ранее заявил технический директор ОАО "Воркутауголь", которому принадлежит шахта, Денис Пайкин, проведение любых работ в аварийной шахте невозможно.