Серия взрывов на шахте в Воркуте: 26 заблокированных горняков признали погибшими

Сегодня глава российского МЧС Владимир Пучков заявил, практически нет шансов на то, что кто-то из оставшихся в шахте "Северная" 26 горняков выжил.

Читайте такжеВ Турции назвали имя исполнителя кровавого теракта в Анкаре

"Мы вынуждены констатировать, что все параметры, которые сложились на аварийном участке шахты, не позволяют кому-то выжить данные показывают, что в том районе подземного пространства, где находились 26 шахтеров, высокие температуры, нет кислорода. И эпицентр третьего взрыва пришёлся как раз на этот участок", - цитирует министра "ТАСС".

Ранее 25 февраля на шахте "Северная" на глубине 780 метров произошел внезапный выброс метана и два взрыва, повлекшие обрушение породы. За завалами возник пожар. По данным на тот момент, 4 горняка погибли, судьба 26 шахтеров неизвестна, связи с ними не было.

Сегодня ночью при проведении поисково-спасательных работ в шахте произошел еще один взрыв. Погибли шесть человек.

Читайте такжеСуд арестовал экс-директора шахты "Краснолиманская"

Как ранее заявил технический директор ОАО "Воркутауголь", которому принадлежит шахта, Денис Пайкин, проведение любых работ в аварийной шахте невозможно.