Тимошенко: Антимонопольный комитет никто не возглавляет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в настоящее время Антимонопольный комитет никто не возглавляет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.

«Никто не возглавляет Антимонопольный комитет», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно руководства АМК, подчеркнув, что председатель Антимонопольного комитета назначается Верховной Радой по представлению Президента Украины.

«Мы полгода ждем определения кандидатуры и голосования. И я считаю, что нам в последнюю неделю (сессии ВР – УНИАН) необходимо сделать все кадровые назначения, и главное – по Антимонопольному комитету», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 мая парламент освободил Алексея КОСТУСЕВА от должности главы АМК.

18 июня Кабинет министров назначил Александра МЕЛЬНИЧЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Антимонопольного комитета. До этого А.МЕЛЬНИЧЕНКО был первым заместителем председателя АМК.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение Кабинета министров от 18 июня о назначении А.МЕЛЬНИЧЕНКО и.о. председателя Антимономопольного комитета Украины.

В.ЮЩЕНКО считает такое решение Кабмина неконституционным. Президент напомнил, что участие Кабинета министров в решении кадровых вопросов деятельности АМК согласно Конституции Украины сводится лишь к внесению премьером в Верховную Раду представления Президента о кандидатуре на должность главы Антимонопольного комитета (пункт 12 части 1 статьи 85 Конституции).

Таким образом, по мнению главы государства, Кабмин, решив вопрос о временном исполнении обязанностей главы АМК, вышел за пределы полномочий, определенных для него Конституцией Украины, действовал способом, который не предусмотрен ни Основным Законом государства, ни действующими законами.

Президент также обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой рассмотреть вопрос относительно конституционности распоряжения о временном возложении выполнения обязанностей председателя Антимонопольного комитета на А.МЕЛЬНИЧЕНКО.