Северодонецкий горсовет признал Россию страной-агрессором

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Северодонецкого городского совета, проект решения был внесен депутатом Сергеем Самарским, за него проголосовали 19 депутатов из 33 присутствовавших на сессии, два депутата были против, один – воздержался.

Большинство горсовета составляет фракция партии "Оппозиционный блок" с союзниками из депутатской группы "Северодонецк европейский".

Напомним, на выборах в октябре 2015 года в Северодонецкий горсовет прошли 16 депутатов от ОБ, 9 - от "Нашего края", 4 - от "Блока Петра Порошенко", 3 - от "Самопомочи", по 2 - от Радикальной партии и "Батькивщины".

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На данный момент Северодонецк является фактическим админцентром Луганской области из-за оккупации Луганска.

Как сообщал УНИАН, Главное управление Национальной полиции в Луганской области 24 февраля начало досудебное расследование по факту злоупотребления властью депутатами Северодонецкого городского совета, которые 16 февраля на внеочередной сессии тайным голосованием приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Валентина Казакова.

Сам мэр на сессии отсутствовал по причине болезни. Также на этой сессии депутаты избрали секретарем совета Григория Пригебу, который будет исполнять обязанности городского головы.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что данная сессия горсовета прошла с нарушениями регламента, поскольку открывать заседание должен только мэр.