На Донетчине нашли большой тайник с противотанковыми ракетами и гранатометами
09:52, 24 февраля 2016Политика
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацгвардией и полицией обнаружили в селе Водяное Ясиноватского района большой тайник с оружием и боеприпасами.
В Водяном СБУ обнаружила большой тайник с оружием и боеприпасами / sbu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, хранилище устроили в одном из заброшенных частных домов.
Правоохранители изъяли из схрона 16 противотанковых управляемых ракет, 6 гранатометов РПГ-22, гранатомет РПГ-7 и 5 выстрелов к нему, 15 выстрелов к станковому гранатомету СПГ-9, 19 подствольных гранатометов к автомату Калашникова, 22 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 2 ручных пулемета Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова и т.п.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия, боеприпасов и организаторов тайника.
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sbu.gov.ua
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