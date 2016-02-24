На Донетчине нашли большой тайник с противотанковыми ракетами и гранатометами

Как сообщает пресс-центр СБУ, хранилище устроили в одном из заброшенных частных домов.

Правоохранители изъяли из схрона 16 противотанковых управляемых ракет, 6 гранатометов РПГ-22, гранатомет РПГ-7 и 5 выстрелов к нему, 15 выстрелов к станковому гранатомету СПГ-9, 19 подствольных гранатометов к автомату Калашникова, 22 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 2 ручных пулемета Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова и т.п.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия, боеприпасов и организаторов тайника.

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