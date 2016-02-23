Мэр Старобельска был убит выстрелами в голову и шею, рассматривается "политическая" версия - полиция

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь Главного управления полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"На данный момент мы имеем информацию, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову и шею. При вскрытии было изъято 2 пули калибра 9 мм. Факт зарегистрирован в реестре досудебных расследований по ст. 115 ч. 1 УК "Умышленное убийство". Отрабатываются различные версии касательно мотивов, это и убийство на политической почве и на бытовой почве, и убийство, связано с хозяйственной деятельностью мэра", - заявила Погукай.

Напомним, находящегося без сознания Живагу нашел во дворе горисполкома сторож вчера примерно в 22:00, однако до больницы его не довезли - скончался в карете медпомощи.

Живага был избран мэром Старобельска от партии "Наш край" на выборах 25 октября 2015 года, набрав 31% голосов.