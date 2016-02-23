Смерть мэра Старобельска: полиция расследует умышленное убийство
08:54, 23 февраля 2016Общество
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На Луганщине застрелили мэра Старобельска Владимира Живага.
Живага умер в карете скорой / rbc.ua
Сторож нашел его во дворе мэрии, передает ТСН.
В Национальной полиции подтвердили, что смерть городского головы Старобельска квалифицируют как умышленное убийство. В больницу мэра не довезли – он скончался в карете "скорой". Правоохранители взялись за расследование.
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Напомним, ночью пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook написала, что в карете скорой помощи от полученных телесных повреждений в области головы скончался мэр города Старобельска Владимир Живага.
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