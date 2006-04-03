Янукович отдал Витренко кусочек Донецка

В результате выборов в городской совет Донецка депутаты от Партии регионов получат 52 из 81 мандата.

Как сообщили УНИАН в городской избирательной комиссии, кроме 52 депутатов от Партии регионов, в горсовет прошли также 4 депутата от Прогрессивной социалистической партии Украины и 1 депутат от партии "Русько-Український Союз". Остальные 24 депутата – беспартийные.