Янукович отдал Витренко кусочек Донецка
15:00, 03 апреля 2006Политика
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ПРУ получит в горсовете Донецка 52 мандата из 81
В результате выборов в городской совет Донецка депутаты от Партии регионов получат 52 из 81 мандата.
Как сообщили УНИАН в городской избирательной комиссии, кроме 52 депутатов от Партии регионов, в горсовет прошли также 4 депутата от Прогрессивной социалистической партии Украины и 1 депутат от партии "Русько-Український Союз". Остальные 24 депутата – беспартийные.
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