Отчет Кабмина перенесли на 16:00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

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Он отметил: "Потому что очень много пробок на дорогах в Киеве, и я так понимаю, что кто-то из депутатов мог бы не успеть. Поэтому в 16 часов все депутаты, кто хочет послушать правительство, они будут, и они смогут проголосовать по всем вопросам повестки дня".