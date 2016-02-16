Отчет Кабмина перенесли на 16:00
13:21, 16 февраля 2016Политика
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Отчет правительства в Верховной Раде будет в 16.00.
Отчет правительства в ВР будет в 16:00 / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").
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Он отметил: "Потому что очень много пробок на дорогах в Киеве, и я так понимаю, что кто-то из депутатов мог бы не успеть. Поэтому в 16 часов все депутаты, кто хочет послушать правительство, они будут, и они смогут проголосовать по всем вопросам повестки дня".
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