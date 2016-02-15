Шокин удовлетворил отставку Касько - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на прокурора Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

По его словам, приказ об увольнении Касько уже выдан.

"Завтра его ждут на выдачу трудовой книжки", - отметил Куценко.

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Как сообщал УНИАН, Касько решил уволиться из органов прокуратуры.

"Я хотел бы сказать, что принял решение уволиться из органов прокуратуры", - подчеркнул Касько.

Он продемонстрировал рапорт, подписанный сегодняшним числом.

"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако, причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько.

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Напомним, Шокин ликвидировал управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных лицами, которые занимают особо ответственное положение и отдел процессуального руководства и поддержания государственного обвинения в уголовных производствах относительно служебных лиц, которые занимают особо ответственное положение.

Ранее этот департамент возглавлял заместитель генпрокурора Касько.